Обсуждение кандидатуры главы европейской дипломатии Каи Каллас в качестве возможного посредника в переговорах с Россией выглядит как «анекдот истории». Такое мнение РИА Новости высказал бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
По словам эксперта, европейские политики, которые ранее выступали против прямого диалога с Москвой, теперь обсуждают кандидатуры для возможных контактов с российской стороной. Браун заявил, что на фоне украинского кризиса Европа фактически утратила влияние в дипломатическом процессе.
Он также отметил, что дискуссии о возможных посредниках не имеют практического смысла до тех пор, пока европейские страны не изменят свою позицию в отношении России.
Комментируя слова президента Владимира Путина, Браун заявил, что российский лидер напомнил о существовании европейских политиков, не придерживающихся жесткой линии. В этом контексте эксперт упомянул бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Отдельно Браун высказался о возможном участии в переговорах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. По его мнению, после заявлений о Минских соглашениях вокруг ее фигуры остается много спорных вопросов, хотя знание русского языка может быть преимуществом в дипломатическом процессе.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы для переговоров с Россией, заявил, что лично предпочел бы видеть в этой роли Герхарда Шредера. При этом он подчеркнул, что выбор должны делать сами европейские страны.
Как ранее сообщала газета Politico, среди возможных кандидатов на роль переговорщика от Европы также обсуждаются президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя также называл разговоры о посреднической роли Каллас насмешкой.
Читайте также: «Скоро сдохну»: украинский военный пожаловался на отсутствие воды.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!