Активист рассказал, сколько пропавших наемников на Украине нашли живыми

РИА Новости: из сотен пропавших на Украине наемников живым нашли лишь одного.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Из сотен наемников, пропавших на Украине, живым нашли лишь одного, сообщила РИА Новости руководитель НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо.

«На наш запрос пришел ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском плену», — сказала собеседница агентства, помогающая семьям пропавших на Украине более чем 300 наемников найти информацию о них.

В начале мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть «экспортером смерти».

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.