В Испании подтверждён новый случай хантавируса у пассажира лайнера MV Hondius

Министерство здравоохранения Испании подтвердило новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан, находившихся на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.
Об этом сообщается в соцсети X министерства.
Пациент с момента поступления в госпиталь Гомес Улья находился под клиническим наблюдением. Положительный результат ПЦР-теста был выявлен в ходе периодических диагностических проверок контактных лиц.
После подтверждения диагноза заражённого перевели в специальное отделение изоляции для дальнейшего медицинского наблюдения.
В министерстве подчеркнули, что случай выявлен внутри действующей системы контроля, поэтому он не меняет уровень риска для населения страны и не требует изменения текущих мер эпидемиологического реагирования.
Ранее врач-инфекционист Елизавета Поломошнова заявила, что хантавирус пугает высокой летальностью и «андским» штаммом, но мир не стоит на пороге новой пандемии. В отличие от коронавируса, хантавирус почти не передаётся от человека к человеку.