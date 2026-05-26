В Испании подтверждён новый случай хантавируса у пассажира лайнера MV Hondius

Ранее врач-инфекционист Елизавета Поломошнова заявила, что хантавирус пугает высокой летальностью и «андским» штаммом, но мир не стоит на пороге новой пандемии. В отличие от коронавируса, хантавирус почти не передаётся от человека к человеку.