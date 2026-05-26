CNN сообщил о разговоре Трампа с лидерами мусульманских государств

Президент США Дональд Трамп затронул тему Авраамовых соглашений во время разговора с лидерами мусульманских стран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как утверждает журналистка телеканала Дженнифер Ханслер, Трамп лишь кратко упомянул соглашения в ходе беседы, состоявшейся в субботу. По данным источника, американский лидер также призвал ряд государств присоединиться к процессу нормализации отношений с Израилем.

Ранее портал Axios сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность расширения Авраамовых соглашений в случае достижения договоренностей с Ираном по урегулированию ситуации в регионе.

Авраамовы мирные соглашения были инициированы США в 2020 году. В рамках этой инициативы ряд арабских государств начали процесс нормализации отношений с Израиль.

На фоне обсуждений возможного урегулирования вокруг Ирана администрация США продолжает продвигать идею расширения дипломатических контактов между Израилем и странами Ближнего Востока. Какие именно государства могут присоединиться к соглашениям, в публикации CNN не уточняется.

