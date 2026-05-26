Заявление МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву требует серьезного осмысления, подчеркнул бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Конечно, это очень серьезно. Они открыто всех предупреждают», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Соскин также отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Владимире Зеленском, чьи систематические провокационные заявления и действия стали катализатором напряжённости.
«Киевлянам надо бежать», — подчеркнул эксперт.
Ранее авторы L AntiDiplomatico также указали на то, что киевский режим готовится к непростым временам после заявления МИД РФ о планах российских военных нанести удары.