В Госдуме объяснили, почему в квитанциях ЖКХ появляется долг после оплаты

Долг в платёжках за жилищно-коммунальные услуги может возникать из-за задержки перевода денег или ошибки в реквизитах, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Об этом Колунов сообщил РИА Новости.
По его словам, платёж через QR-код может идти до суток, а обычный банковский перевод — до трёх рабочих дней. В этот период в квитанции способна отражаться задолженность.
Парламентарий посоветовал сохранять чек об оплате. Обычно после зачисления денег данные корректируются автоматически, но если через месяц долг не исчез, стоит обратиться в управляющую компанию или расчётный центр с подтверждающим документом.
Ещё одна распространённая причина — неверно указанные реквизиты. Если при ручном вводе перепутан лицевой счёт, нужно сразу обратиться в банк или сервис, через который проводилась оплата.
