Назван победитель в войне Ирана и США: главная новость войны 26 мая

Работа над проектом соглашения между США и Ираном вышла на финишную прямую. По данным американских СМИ, он готов на 95%. Сторонам осталось завершить обсуждение деталей по ядерной программе и Ормузскому проливу.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев предложил свой прогноз развития ситуации на Ближнем Востоке.
«Иран почувствовал слабость США и что Трамп хочет красиво выйти из этого конфликта. Думаю, Тегеран не собирается слушать США. Здесь идёт скрытая игра. Трамп говорит, что он откроет Ормузский пролив, но складывается впечатление, что он как раз хотел бы сам его контролировать. Иран уже, так сказать, почувствовал вкус этого контроля над Ормузским проливом, и он вряд ли будет отказываться от этого», — сказал политолог.
По мнению Перенджиева, сделка не состоится, а осенью последует новая эскалация.
«Объявленная “победная” сделка со стороны США, скорее всего, не состоится, хотя, конечно, Трампу очень хочется преподнести её Конгрессу и объявить о том, что он все вопросы порешал. Но вдруг, думаю, выяснится, что Иран ничего выполнять, по сути, не собирается. Более того, он ещё снова может вернуться к своей формуле. Думаю, Тегеран может её снова выдвинуть при обострении: что американцам надо убираться с Ближнего Востока, убирать свои ближневосточные базы.
Наверное, всё придёт к новому конфликту между США и Ираном. Правда, этот конфликт, скорее всего, произойдёт уже чуть позже, к осени. Нынешнюю ситуацию можно оценить как затишье перед бурей. Думаю, что там могут подтянуть Европу, чтобы она тоже участвовала в агрессии против Ирана и стала некой прокси‑силой. У Тегерана тоже есть свои союзники. Сейчас Иран восстанавливает свои силы, производство восстанавливает. Иранские вооружённые силы усиленно тренируются, готовятся к десанту. Тегеран готов к долговременной войне", — обозначил прогноз политолог.