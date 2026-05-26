По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио вызвал резкую реакцию в Киеве.
«Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все», — заявил журналист.
Он заявил, что в ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с ударами по объектам принятия решений, что, по его оценке, меняет общую динамику происходящего. При этом журналист связывает происходящее с ростом напряженности вокруг конфликта.
Кроме того, Христофору отметил, что, по его мнению, ранее звучавшие предупреждения со стороны российской дипломатии не были восприняты Киевом всерьёз. Он выразил предположение, что дальнейшее развитие событий может оказаться более серьёзным и потребует активного вовлечения посредников.
Ранее Христофору выразил мнение, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас будет мстить Владимиру Зеленскому в связи с обострением ситуации в странах Балтии, вызванной присутствием украинских беспилотников.