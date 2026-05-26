Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бутягин рассказал, что пожелал ему украинец в польской тюрьме

РИА Новости: украинец пожелал Бутягину освобождения в рамках обмена.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Освобожденный российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, как заключенный с Украины на прогулке в польской тюрьме пожелал ему освобождения в рамках обмена.

«Конечно, в камере мы обсуждали гипотетическую возможность обмена заключенными. И даже украинец, с которым мы оказались на общей прогулке, вообще сразу же сказал: “Хорошо бы, если бы тебя обменяли, потому что на Украину тебе попадать не стоит”, — вспоминает Бутягин.

По словам ученого, в польской тюрьме ему ни разу не пришлось столкнуться с негативным отношением к себе как к россиянину со стороны других заключенных.

«Скорее, наоборот — даже в числе охранников и заключенных были люди, которые мне сочувствовали. Ну, а в худшем случае это было индифферентное отношение», — отметил Бутягин.

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше