Онколог Каприн назвал возраст пика заболеваемости раком кожи

Пик заболеваемости раком кожи приходится на 70−75 лет, однако меланома способна возникнуть практически в любом возрасте, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Об этом Каприн рассказал РИА Новости в День диагностики меланомы, который отмечается 26 мая.

По его словам, рост заболеваемости широко распространяется в возрастной категории от 50 до 85 лет. Наибольшее число случаев фиксируется после 70.

«Меланома может возникнуть практически у любого человека и в любом возрасте», — подчеркнул он.

Онколог уточнил, что опухоль развивается не только на коже. Она способна поражать глазное яблоко, слизистую полости рта и кишечник. Главная опасность заболевания, по словам специалиста, заключается в его способности крайне быстро давать метастазы.

Ранее Каприн заявил, что меланома входит в число наиболее агрессивных и коварных злокачественных опухолей, занимая 13-е место в общей структуре онкозаболеваемости.