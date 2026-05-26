Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кошмарные сценарии»: глава МИД Литвы высказался о нападении на Калининград

Министр Будрис: призыв атаковать Калининград должен показать настрой Прибалтики.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предложение атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой прибалтийских стран, об этом заявил в интервью LRT автор инициативы, глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир», — заявил министр.

В прошлый понедельник Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы МИД Литвы следует оставлять без внимания, поскольку Вильнюс таким образом лишь подтверждает свое существование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением «на грани безумия».

Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.

В Совете Федерации указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше