«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир», — заявил министр.
В прошлый понедельник Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы МИД Литвы следует оставлять без внимания, поскольку Вильнюс таким образом лишь подтверждает свое существование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением «на грани безумия».
Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.
В Совете Федерации указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ.