Жуткие детали от пленного ВСУ: тела погибших вывозили по частям

Командование вооруженных сил Украины вывозило с позиций в Серебрянском лесничестве только части тел погибших военнослужащих. Об этом ТАСС рассказал пленный пулеметчик 119-й бригады территориальной обороны ВСУ Максим Пищур.
По словам военного, останки погибших забирали в тех случаях, когда полностью эвакуировать тела было невозможно из-за интенсивных боев. Он утверждает, что отдельные части тел отправляли на экспертизу для подтверждения гибели солдат.
Пищур также сообщил, что в Серебрянском лесничестве регулярно находили тела украинских военнослужащих, погибших ранее. По его словам, часть останков находилась вмерзшей в лед.
Как утверждает пленный, обнаруженные тела вывозили через реку Северский Донец на лодках для дальнейшей эвакуации. Он отметил, что таким образом были вывезены останки нескольких человек.
Пищур сдался в плен российским военным на сумском направлении. Других подробностей о времени описываемых событий и подразделениях, участвовавших в эвакуации погибших, ТАСС не приводит.
