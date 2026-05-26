США грозит дефицит палладия из-за возможной пошлины против России

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с дефицитом палладия при возможном введении пошлины на российский металл, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Ранее в мае министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры.

«Внутренний рынок США в краткосрочном приближении может столкнуться с дефицитом металла. Кроме того, закономерно ожидать рост цен на сам металл, а значит, и на продукцию, при производстве которой используется палладий», — рассказал о последствиях Смирнов.

Он отметил, что локально это может спровоцировать рост цен на автомобили и нефтепродукты, а также на продукцию приборостроения и ювелирные украшения.

По заявлениям официальных лиц США, импорт российского палладия оказывал давление на американские предприятия, добывающие и производящие металл.

«Пошлины спровоцируют перенаправление поставок металла. Промышленному сектору США вряд ли удастся покрыть необходимые объемы за счет внутренних мощностей, а значит, с высокой вероятностью на глобальных рынках будет наблюдаться более напряженное соперничество за поставки», — полагает Смирнов.

Среди ключевых экспортеров может выступить ЮАР, являющаяся вторым крупнейшим производителем металла в мире и основным поставщиком для Штатов, заключил эксперт.

