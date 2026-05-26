Россияне в Венгрии опасаются проблем с документами после смены власти

РИА Новости: россияне в Венгрии опасаются проблем с документами.

БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Россияне в Венгрии опасаются, что после смены власти в стране по итогам выборов у них возникнут трудности с продлением документов на пребывание, выяснило РИА Новости.

В местных русскоязычных чатах обсуждается информация о том, что летом 2026 года ожидаемы задержки по миграционным процедурам из-за реорганизации ведомств и пересмотра миграционной политики после прихода к власти по итогам парламентских выборов партии «Тиса».

«Мой вид на жительство истекает в июле, и работодатель до сих пор не дал однозначного ответа по продлению рабочего контракта, а без него я не смогу податься в миграционное ведомство. К тому же и сроки рассмотрения вроде как увеличатся. Спросила, говорят, ждут, будет ли изменение миграционных правил для русских», — рассказала россиянка, работающая на заводе одной из западноевропейских энергокомпаний в Будапеште.

Аналогичные опасения высказывал россиянин, оформивший индивидуальное предпринимательство в Венгрии как фитнес-тренер. По его словам, в наибольшей зоне риска те, у кого действующие документы истекают в мае, потому что тогда временного удостоверения, выдаваемого на три месяца, может не хватить из-за традиционных летних отпусков сотрудников миграционных ведомств, вызывающих задержки в оформлении документов.

«У ЕС давно претензии к Венгрии из-за того, что россиянам и белорусам выдают рабочие карты. Явно новые власти будут это как-то пересматривать. В лучшем случае просто увеличится срок проверок, от работодателей будут требовать больше документов. Вряд ли выдавать перестанут, но все равно тревожно», — написал россиянин, работающий в банковской сфере.

В чате абитуриентов венгерской стипендиальной программы тоже витают опасения, что количество мест для российских участников будет сокращено после того, как новые власти, как ожидается, добьются полноценного возвращения венгерских вузов в программу Erasmus, которые были оттуда исключены в 2022 году из-за связи членов попечительских советов учебных заведений с правительством Виктора Орбана.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
