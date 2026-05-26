Европейские страны не представили ни одного проекта мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По словам дипломата, действия Брюсселя направлены не на поиск компромисса, а на срыв переговорного процесса. Мирошник отметил, что со стороны Европы не поступало конкретных предложений по мирному разрешению ситуации.
Он также заявил, что европейские страны, по его оценке, требуют капитуляции и репараций, а не ведут работу над дипломатическим урегулированием конфликта.
Мирошник подчеркнул, что шаги, предпринимаемые европейскими государствами, были направлены в том числе на прекращение переговоров при участии США.
Дипломат добавил, что позиция Евросоюза не свидетельствует о готовности к конструктивному диалогу.
