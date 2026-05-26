Власти Антальи запросили туроператоров из-за ДТП с россиянами

Муниципальные власти Антальи изучают причины участившихся дорожно-транспортных происшествий с участием российских туристов и запросили информацию у туроператоров.
Об этом РИА Новости сообщил представитель муниципалитета.
По его словам, профильные структуры внимательно отслеживают ДТП с участием россиян. В настоящее время анализируются обстоятельства происшествий и запрашивается информация у туристических компаний.
В последние месяцы внимание властей привлёк рост числа аварий с участием туристов, арендующих автомобили, скутеры и квадроциклы. Среди основных факторов рассматриваются интенсивный трафик в высокий сезон, незнание местных правил дорожного движения, использование навигаторов и усталость водителей после перелётов.
Власти региона совместно с туристическим сектором обсуждают дополнительные меры безопасности. Среди них — усиление информирования туристов о правилах дорожного движения в Турции, проверки компаний по аренде транспорта и возможное расширение предупреждающих материалов на русском языке в популярных курортных зонах.
24 мая автобус с туристами попал в ДТП на западе Турции, пострадали 46 человек.