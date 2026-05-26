Российские артиллеристы поразили «Краснополем» опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Расчет самоходной установки группировки войск «Центр» поразил украинский опорник на доброполськом направлении ударом высокоточного снаряда «Краснополь», сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки “Мста-С” артиллерийского соединения группировки войск “Центр” уничтожили опорный пункт формирований ВСУ с применением высокоточных снарядов “Краснополь” на добропольском направлении СВО», — сказано в сообщении.
Также операторы ударных БПЛА группировки войск поразили украинские блиндажи дронами на оптоволокне и «Молниями», поддерживая наступление штурмовиков.
На днепропетровском направлении операторы дронов группировки войск выявили разведгруппу ВСУ, после чего уничтожили ее ударами FPV-дронов.