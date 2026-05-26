Спасатели обследовали десять кв. км тайги в поисках семьи Усольцевых

За день поисков пропавшей семьи Усольцевых спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали десять кв. км горно-таёжной местности.

Об этом сообщило КГКУ «Спасатель».

Спасатели прочёсывали местность на квадроциклах и в пешем порядке.

«На данный момент пропавшие граждане не обнаружены», — говорится в сообщении.

24 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

