Юрист Палюлин: собственник вправе обрезать ветки, нависающие над его участком

Ветки и корни, находящиеся на участке истца, формально являются частью чужого имущества (п. 2 ст. 261 ГК России), но факт их нахождения за границей участка ответчика уже создаёт правовую конструкцию для требования о защите нарушенных прав.
Об этом сообщил в беседе с RT преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин.
«Согласно ст. 304 ГК России, собственник вправе обрезать ветки, нависающие над его участком, но только в пределах своей территории и без захода на чужой земельный участок. Однако если в процессе обрезки будет причинён ущерб дереву (например, спил основных ветвей или перерубание корней приведёт к гибели растения), это квалифицируется как повреждение чужого имущества», — предупредил он.
До обращения в суд необходимо зафиксировать нарушение строительных норм, посоветовал эксперт.
«Основной нормативный акт для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) — это СП 53.13330.2019 “Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения”, п. 6.7 которого устанавливает минимальные расстояния от границы соседнего участка до стволов высокорослых деревьев — три метра, среднерослых — два метра, до кустарника — один метр», — подчеркнул собеседник RT.
Отмечается, что для участков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) действует более строгий СП 30−102−99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», п. 5.3.4 которого требует отступа от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка не менее четырёх метров.
«Кроме того, подлежит применению ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, требующая соблюдать противопожарные расстояния от лесных насаждений до зданий», — рассказал юрист.
По его словам, для решения проблемы правовыми методами следует написать письменную претензию соседу с указанием конкретных нарушений строительных и санитарных норм.
«Суд вправе назначить дендрологическую или строительно-техническую экспертизу, после чего, в случае подтверждения нарушения строительных, технических и правовых норм, обяжет ответчика устранить угрозу. После вступления решения суда в законную силу истец будет вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) для принудительного исполнения решения суда», — добавил специалист.
В случае аварийной ситуации, когда сухое или наклонённое дерево создаёт реальную угрозу обрушения на дом, провода или людей, направлять претензию соседу не обязательно, объяснил Палюлин.
«Следует обращаться в местную администрацию или в управляющую компанию. Эти органы обязаны провести выездное обследование и составить акт, после чего выдать предписание собственнику участка о сносе аварийного дерева», — заявил он.
Эксперт объяснил, что, если собственник не исполняет предписание, администрация вправе произвести спил за свой счёт, а затем взыскать расходы в судебном порядке.
«Если ситуация экстренная (например, дерево после урагана надломилось и может упасть), то следует звонить в МЧС по телефону 112: спасатели устранят угрозу незамедлительно», — заключил специалист.
Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT напомнила, что с 1 марта 2026 года обязанность по уничтожению опасных инвазивных растений стала частью режима использования земли.