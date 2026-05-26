«Это меняет всё»: на Западе оценили беседу Лаврова и Рубио

Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио вызвал паническую реакцию украинских властей. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По словам Христофору, в ходе беседы российский министр сообщил американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Журналист заявил, что этот разговор может серьезно повлиять на дальнейшее развитие ситуации.
Он также отметил, что российское внешнеполитическое ведомство ранее уже выступало с предупреждениями в адрес Киева. По мнению Христофору, украинская сторона проигнорировала эти сигналы.
Журналист предположил, что в ближайшее время ситуация может заметно обостриться. При этом он выразил надежду, что американская сторона сможет повлиять на Киев.
Официальных комментариев со стороны властей Украины по поводу заявления Христофору или содержания разговора Лаврова и Рубио на момент публикации не поступало. Подробности беседы стороны также публично не раскрывали.
