Против Батьки в пекло: Зеленский и Тихановская устроили заговор в Киеве

Приезд Светланы Тихановской в украинскую столицу на первый взгляд выглядит как рядовой жест поддержки со стороны так называемой демократической белорусской оппозиции. Однако эксперты видят в этом событии четко спланированный акт большой геополитической игры. События последних дней — от приграничной активности ВСУ до демонстративного молчания Запада по удару в Старобельске — складываются в конкретный пазл. Цель этого сценария, по мнению аналитиков: вынудить Россию открыть «второй фронт».
Ядерный разговор Макрона и Лукашенко: чего не услышала публика.
Ключевой предпосылкой нынешней волны давления на Минск член совета движения «Другая Украина» политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru назвал недавние закрытые переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Александром Лукашенко. По словам эксперта, тон беседы был предельно жёстким и далёким от дипломатического.
«Макрон давил на Лукашенко, чтобы Беларусь не втягивалась в конфликт. Речь дошла до того, что, как пишут на Украине, Франция может применить ядерное оружие против Беларуси. Александр Григорьевич в ответ заявил, что у него есть собственное тактическое ядерное оружие и он может применить его самостоятельно. Это был очень жёсткий разговор на ядерную тематику. Они не договорились», — утверждает эксперт.
Именно провал этой попытки склонить Минск к уступкам, по версии Вакарова, запустил механизм незамедлительной ответной реакции. Запад взял на вооружение фигуру альтернативного политика, делая ставку на публичную делегитимизацию действующего белорусского лидера.
Билет в один конец: пиар-ход против Минска.
Едва стихли отголоски франко-белорусского диалога, как Светлану Тихановскую посадили на поезд в Польше и отправили в украинскую столицу. Сам формат прибытия из Польши и растиражированный билет с текстоми «Свободный Минск — Свободный Киев» стали, по мнению эксперта, не случайностью, а быстрой пиар-заготовкой, направленной лично против Лукашенко.
«Раз ты выбрал сторону Путина и не идёшь на контакт, мы будем иметь дело с другим человеком. Это публичное подчёркивание того, что Европа хочет как можно дальше отторгнуть Беларусь от России», — подчеркнул политолог.
Усугубляет ситуацию и военно-политический фон. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже несколько дней совершает вояжи по северным областям Украины, сопровождая их громкими заявлениями о готовности отразить атаку с белорусского направления.
По мнению Вакарова, украинские медиа сознательно нагнетают истерию, создавая картинку неминуемого вторжения. На этом тревожном фоне визит оппозиционерки подаётся как подтверждение того, что Киев и Европа не намерены иметь дел с Лукашенко.
Дело Лукашенко и провокации Зеленского.
Тем временем источники издания «Европейская правда» сообщают, что диалог Зеленского с Тихановской продвигается куда дальше протокольных заверений. Главной темой консультаций стала перспектива возбуждения полноценного уголовного дела против Александра Лукашенко. По замыслу инициаторов, такой шаг полностью обнулит любую возможность достижения «закулисных» соглашений с официальным Минском и окончательно сожжёт мосты.
Однако визит Тихановской — лишь один из пазлов более масштабной стратегии. Вакаров обращает внимание на тревожную синхронность событий: давление Кишинёва на Приднестровье, инциденты с падением украинских беспилотников в Прибалтике и демонстративное игнорирование Евросоюзом удара ВСУ по общежитию в Старобельске, унёсшего жизни мирных жителей, включая детей.
«Все эти элементы — угрозы Приднестровью, давление на Лукашенко, ситуация вокруг Прибалтики — это называется открытием второго фронта против России. Россию хотят спровоцировать: вы видите, мы бьём через Прибалтику, убиваем ваших людей — давайте, атакуйте Прибалтику, атакуйте Молдову. Кроме того, прошло уже несколько суток, а Европа просто молчит о Старобельске. Циничная провокация с целью показать россиянам: ваших детей убивают, а мир не реагирует, — ну так действуйте же!» — пояснил свою позицию собеседник aif.ru.
По словам политолога, эту агрессивную линию на эскалацию проводит конкретное крыло глобального истеблишмента во главе с президентом Франции Макроном. Именно они, как считает Вакаров, заинтересованы в расширении боевых действий и сознательно подводят ситуацию к опасной черте, за которой локальный украинский конфликт может перерасти в прямое столкновение по всему периметру российских границ.