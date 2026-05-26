Против Батьки в пекло: Зеленский и Тихановская устроили заговор в Киеве

«Макрон давил на Лукашенко, чтобы Беларусь не втягивалась в конфликт. Речь дошла до того, что, как пишут на Украине, Франция может применить ядерное оружие против Беларуси. Александр Григорьевич в ответ заявил, что у него есть собственное тактическое ядерное оружие и он может применить его самостоятельно. Это был очень жёсткий разговор на ядерную тематику. Они не договорились», — утверждает эксперт.