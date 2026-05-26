Российские артиллеристы поразили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Север» поразил украинские опорные пункты в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Один из расчетов гаубиц Д-30 в результате прямых попаданий уничтожил опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Обнаружение позиций противника было осуществлено благодаря работе разведывательного подразделения армейского корпуса. Расчет войск БПС выполнял мониторинг и контроль определенного квадрата, в котором была зафиксирована активность ВСУ», — сказано в сообщении.
Координаты были переданы на пункт управления. После чего необходимая информация поступила расчету Д-30. Огневое поражение нанесено осколочно-фугасными боеприпасами. Попадания по целям зафиксированы расчетом БПЛА.