Российские артиллеристы поразили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили, что огневое поражение нанесли осколочно-фугасными боеприпасами.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Север» поразил украинские опорные пункты в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Один из расчетов гаубиц Д-30 в результате прямых попаданий уничтожил опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Обнаружение позиций противника было осуществлено благодаря работе разведывательного подразделения армейского корпуса. Расчет войск БПС выполнял мониторинг и контроль определенного квадрата, в котором была зафиксирована активность ВСУ», — сказано в сообщении.

Координаты были переданы на пункт управления. После чего необходимая информация поступила расчету Д-30. Огневое поражение нанесено осколочно-фугасными боеприпасами. Попадания по целям зафиксированы расчетом БПЛА.

