Политолог Данилин назвал вероятных преемников Вучича на выборах в Сербии

Вучич заявил, что может подать в отставку в ближайшее время. Политолог Данилин сказал, кто может занять его место.

Источник: Аргументы и факты

Политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с aif.ru назвал двух возможных кандидатов на пост президента Сербии в случае ухода в отставку Александра Вучича.

Ранее Вучич во время визита в Китай заявил, что в скором времени может уйти в отставку.

«Здесь важно понимать, кто будет номинальным преемником Вучича, кого выдвинут на пост президента, кого поддержит Вучич. В Сербии есть две наиболее вероятные кандидатуры: Владан Петров и Владан Джокич. Петров — консерватор, а Джокич — марионетка Евросоюза», — сказал Данилин.

По словам политолога, несмотря на то, что пост президента будет номинальным, поддержка того или иного кандидата продемонстрирует дальнейший вектор развития Сербии.

«Главное, конечно, в Сербии — это предстоящие парламентские выборы. Они очень важны для Вучича и его партии, чтобы она сохранила большинство», — констатировал Данилин.

Ранее политолог объяснил, что слова Вучича об отставке могут быть связаны с возможным выдвижением действующего президента Сербии на пост премьера.

