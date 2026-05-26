Удар откуда не ждал: Зеленского начало предавать близкое окружение

Откровения соратников и депутатов партии «Слуга народа» о Зеленском обнародовал польский журналист Збигнев Парафянович, не указывая имён. В эксклюзивном интервью aif.ru бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник поделился мнением, кто из окружения украинского политика мог поделиться скандальной информацией о нём.
«На прошлой неделе отмечали День инаугурации. 7 лет назад произошло большое событие: Зеленский реально убил Голобородько (киноперсонаж в исполнении Зеленского в сериале “Слуга народа” — ред.). Это было последнее выступление Голобородько, когда он говорил о мире, о том, что русский язык сохранит, что будет всё делать, чтобы было хорошо украинскому народу. А дальше? Снял маску, поскольку, надо признать, он артист талантливый, и люди уже увидели другое лицо — звериный оскал человека, который не пренебрегает любыми возможностями заработать деньги, ему плевать на идеологию», — сказал он.
По словам Олейника, самое ближайшее окружение пока молчит о делах Зеленского, но те, кто затаил обиду, уже начали говорить.
«Соратники втихаря, конечно, рассказывают о нём. Те, кто ещё продолжают с ним иметь дело, кормятся с его руки, вряд ли на это пойдут. Это Арахамия, Стефанчук. Те, кто уже понимают, что надо с этого корабля убегать, потому что дальше у Зеленского нет политической перспективы, они делают ставку на Залужного и, самое главное, говорят правду. Это Железняк, это группа, которая имеет прямое отношение к партии “Европейский выбор”, это Порошенко*, нардеп Дмитрук, тот же Дубинский, который хоть и сидит в СИЗО, но информирован очень хорошо.
Не исключаю, что даёт такую информацию и Николай Тищенко по прозвищу «Котлета». Это кум Ермака, но его отодвинули от кормушки, он обижен. Они уже понимают, что надо потихоньку бежать. С тонущего корабля шансы уцелеть имеют те крысы, которые бегут первыми", — резюмировал экс‑нардеп.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.