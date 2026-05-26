«Сейчас, когда встал вопрос новой эскалации и возможных ударов, ЕС будет отступать, чтобы ослабление поддержки Киева стало возможным компромиссом, позволившим бы избежать больших проблем с Россией», — сказал он.
По словам эксперта, характерна и яркая реакция Украины, не желающей достижения мира, а лишь углубляющая конфликт.
«В любом случае, недавний российский удар по Киеву не встретил никакого сопротивления со стороны ПВО, поэтому повторение таких ударов Брюсселю явно невыгодно», — подытожил Меркурис.
Вчера МИД России предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвал иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
По словам Владимира Путина, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».