«Будет отступать»: в Британии дали совет после заявления МИД России

Меркурис: ЕС придется ослабить поддержку Киева после заявления МИД России.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЕС придется уменьшить поддержку Украины после заявления МИД России о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Сейчас, когда встал вопрос новой эскалации и возможных ударов, ЕС будет отступать, чтобы ослабление поддержки Киева стало возможным компромиссом, позволившим бы избежать больших проблем с Россией», — сказал он.

По словам эксперта, характерна и яркая реакция Украины, не желающей достижения мира, а лишь углубляющая конфликт.

«В любом случае, недавний российский удар по Киеву не встретил никакого сопротивления со стороны ПВО, поэтому повторение таких ударов Брюсселю явно невыгодно», — подытожил Меркурис.

Вчера МИД России предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвал иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.

В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

По словам Владимира Путина, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».

