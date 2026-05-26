Дробыш рассказал, как чуть не стал жертвой телефонных мошенников

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Продюсер Виктор Дробыш рассказал РИА Новости, как едва не стал жертвой телефонных мошенников, сообщивших ему о якобы заминированном автомобиле.
«Однажды мошенники позвонили мне во время премии в “Крокус сити холле” и сказали, что у меня заминирована машина, просили денег. Я повелся», — сказал он.
Дробыш уточнил, что не стал переводить средства злоумышленникам и решил лично проверить информацию.
«Очень долго проверял машину… Все обошлось, слава Богу», — заключил продюсер.