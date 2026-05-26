Экономист Балынин: пенсионные накопления можно получить тремя способами

За счёт средств пенсионных накоплений законодательно предусмотрены три варианта выплат застрахованному лицу: накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По его словам, право на получение выплаты за счёт средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
«Размер накопительной пенсии определяется путём отношения пенсионных накоплений к ожидаемому периоду выплаты. Накопительная пенсия назначается пожизненно», — отметил он.
Пенсионные накопления выплачиваются единовременно в том случае, если сформированная сумма меньше расчётного значения, размер которого увязан на прожиточный минимум, продолжил эксперт.
В 2026 году расчётное значение составляет 439 776 рублей.
«Если у гражданина объём сформированных пенсионных накоплений к моменту обращения за назначением накопительной пенсии меньше или равен указанной выше сумме, то будет назначена единовременная выплата в сумме сформированных пенсионных накоплений», — пояснил специалист.
Он также рассказал, что размер срочной пенсионной выплаты определяется путём отношения сформированного объёма пенсионных накоплений к числу месяцев получения на выбор гражданина (от 120 месяцев и более).
«Данную выплату можно будет получать в течение выбранного застрахованным лицом периода. После истечения периода выплата прекращается», — объяснил аналитик.
Собеседник RT напомнил, что, кроме перечисленных способов, больше не существует законных вариантов получения застрахованным лицом выплат из пенсионных накоплений.
«Если кто-то предлагает их, то можно не сомневаться, что это мошенники», — заключил Балынин.
