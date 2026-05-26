В Красноярском крае усиливают подготовку кадров через систему СПО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Развитие СПО и ранней профориентации обсудили на выездном заседании депутаты комитета Законодательного Собрания по образованию и культуре совместно с профильной секцией Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления. Заседание прошло на базе Уярского сельскохозяйственного техникума в рамках подготовки к X Съезду депутатов края.
Перед заседанием парламентарии посетили новую школу на 550 мест в Уяре, которая откроется 1 сентября. В здании на 12 тыс. кв. метров созданы современные условия для обучения: оборудованные классы, спортивные, хореографический и актовый залы, сцена с гримерными. Пришкольная территория включает несколько спортивных и игровых площадок для детей разного возраста и разных направлений.
Затем делегация ознакомилась с работой Уярского сельскохозяйственного техникума, где действует кластер цифрового земледелия и агротехнологий. Здесь обучается более 900 студентов. Гостей познакомили с работой ветеринарной клиники, лабораторий, тренажерных комплексов, производственного комплекса с собственной мясной продукцией техникума и мастерскими. Также специалисты рассказали, как в аграрную сферу внедряются результаты научных исследований студентов, цифровые технологии и роботы.
На заседании представители власти уделили особое внимание реализации федерального проекта «Профессионалитет» и региональной инициативы «Профессионалитет для всех». В крае в этих программах участвуют 36 учреждений СПО, создаются отраслевые кластеры, образовательные программы выстраивают под реальные потребности предприятий-партнеров, усиливается практикоориентированная подготовка студентов. Так ребята получают необходимые и актуальные для рынка труда знания и навыки, регулярно посещают предприятия, знакомятся с реальными условиями работы.
«Профессионалитет» — очень важная тема в современных условиях кадрового дефицита. К 2030 году по этим программам должны работать все учреждения системы среднего профессионального образования. Рабочие профессии меняются, становятся более технологичными — это привлекает молодежь. Получив такую профессию, ребята могут остаться на родной земле. Мы должны гордиться людьми, которые трудятся в аграрной сфере, на промышленных производствах, осваивают редкие и востребованные специальности", — подчеркнула председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина.