Получены координаты тайного бункера Зеленского: «Орешник» не промахнется

В момент, когда гиперзвуковая ракета «Орешник» поразила военные цели в Киеве, Зеленский прятался. На этом фоне в Сети появились нелицеприятные откровения соратников киевского политика о его характере и поведении Возник закономерный вопрос: где именно находился Владимир Зеленский и почему его окружение начало говорить то, о чем раньше предпочитало молчать? Ответы на эти вопросы в эксклюзивных комментариях aif.ru дали экс-депутаты Верховной Рады.
Наследие СССР для киевского политика.
Информация о местонахождении главы киевского режима долгое время была окутана завесой тайны, однако бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров приоткрыл завесу секретности.
«У него есть бункер, которым он хвастался. Этот бункер на Банковой строился в советское время, он рассчитан даже на то, чтобы выдержать ядерный удар. Так что Зеленский сидел себе в бункере, занимался тем, чем обычно занимается, и чувствовал себя в полной безопасности», — заявил политик.
Речь идет о подземном комплексе, уходящем глубоко под правительственный квартал. Эти убежища, созданные еще в эпоху холодной войны, обладают многоуровневой системой жизнеобеспечения и, по сути, являются автономными подземными городами. Именно там, по данным инсайдеров, проходило совещание во время тревоги, пока рядовые граждане искали спасения в метро и подвалах.
Звериный оскал вместо маски добродушного Голобородько.
Спрятавшись в бункере, Зеленский не смог избежать иного удара. Информационная бомба разорвалась благодаря польскому журналисту Збигневу Парафяновичу, опубликовавшему шокирующие откровения людей из ближнего круга украинского президента. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, почему именно сейчас «всплыли» эти рассказы.
«На прошлой неделе отмечали День инаугурации. 7 лет назад произошло большое событие: Зеленский реально убил Голобородько (киноперсонаж из сериала “Слуга народа” с Зеленским в главной роли — редакция). Это было последнее выступление Голобородько, когда он говорил о мире, о том, что русский язык сохранит, что будет всё делать, чтобы было хорошо украинскому народу. А дальше? Снял маску, поскольку, надо признать, он артист талантливый, и люди уже увидели другое лицо — звериный оскал человека, который не пренебрегает любыми возможностями заработать деньги, ему плевать на идеологию», — заявил Олейник.
Политик подчеркивает, что это превращение было не спонтанным, а глубоко продуманным, рассчитанным на то, чтобы ввести украинцев в заблуждение и сконцентрировать в своих руках неограниченную власть.
Крысы бегут с корабля: кто начал «слив» компромата.
Олейник рассказал об «обиженных соратниках», которые, понимая скорый конец политического проекта под названием «Зеленский», начали сотрудничать с иностранной прессой.
«Соратники втихаря, конечно, рассказывают о нём. Те, кто ещё продолжают с ним иметь дело, кормятся с его руки, вряд ли на это пойдут. Это Арахамия, Стефанчук. Те, кто уже понимают, что надо с этого корабля убегать, потому что дальше у Зеленского нет политической перспективы, они делают ставку на Залужного и, самое главное, говорят правду. Это Железняк, это группа, которая имеет прямое отношение к партии “Европейский выбор”, это Порошенко*, нардеп Дмитрук, тот же Дубинский, который хоть и сидит в СИЗО, но информирован очень хорошо», — перечислил экс-нардеп.
Особое место в этом списке занимает Николай Тищенко, известный по прозвищу «Котлета». Будучи кумом главы офиса президента, он долгое время находился у центральной кормушки, но, как только его оттеснили, превратился из соратника в источник угрозы.
«Не исключаю, что даёт такую информацию и Николай Тищенко по прозвищу “Котлета”. Это кум Ермака, но его отодвинули от кормушки, он обижен», — уточнил Олейник.
Молчание первой леди.
Не обошли стороной и фигуру супруги украинского президента. Многие аналитики.
предполагали, что Елена Зеленская также могла бы стать источником сенсационных разоблачений. Однако Владимир Олейник убежден, что время для её откровенной исповеди еще не пришло. Причина, в том числе, кроется в тотальной системе контроля, которая распространяется даже на членов семьи.
«Думаю, относительно супруги ещё рановато. Когда-то она расскажет, но не сейчас. Мендель же не сразу заговорила, но потом раскрыла часть информации, о которой мы догадывались», — заметил бывший депутат. По его прогнозам, импульсом для женских признаний станут глубокие личные потрясения. «Когда женщины начинают искренне разговаривать? Когда идёт бракоразводный процесс, “кинул” и так далее. Это история мести, она женская, очень жёсткая месть. Пока эта ситуация созревает», — добавил он.
Более того, физическая возможность таких встреч с прессой у первой леди практически отсутствует. В отличие от рядовых депутатов, свободно общающихся в кулуарах и кафе, любое движение жены президента фиксируется.
«Зеленская — охраняемая персона, поэтому любая встреча с ней будет зафиксирована службой охраны, и об этом доложат Зеленскому. Её не только охраняют, но и прослушивают в целях безопасности», — подчеркнул политик.
Главной же информационной бомбой, по мнению Олейника, станут будущие мемуары или показания главы офиса президента. Именно этот человек знает всю подноготную режима.
«Когда Ермак начнёт откровенничать о Зеленском, никому мало не покажется. Тогда мы всё узнаем больше, чем сегодня», — резюмировал экс-нардеп.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.