Путин подписал закон о прекращении соглашения о помощи беженцам

Президент Владимир Путин закон, которым остановил действие соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ на рассмотрение в Госдуму внес он сам.

Как указано в пояснительной записке к закону, соглашение утратило актуальность и фактически не применяется. Общие положения договора уже содержатся в российских законах. В соответствии с ними установлены экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев и вынужденных переселенцев, указывается в документе.

В октябре 2025 года решение об аннулировании договора приняли участники соглашения на встрече в Душанбе. Соответствующий протокол подписали президенты России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

