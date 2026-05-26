Рубио после ударов США по объектам Ирана заявил, что проливы будут открыты

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио после ударов США по иранским объектам заявил, что проливы на Ближнем Востоке будут так или иначе открыты.
Официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан первого ранга Тим Хокинс подтвердил РИА Новости во вторник, что американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, якобы пытавшиеся выставить мины.
«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, они должны быть открыты», — сказал Рубио в беседе с журналистами.