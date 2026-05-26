Из сотен иностранных наемников, пропавших на Украине, живым удалось обнаружить только одного человека. Об этом РИА Новости заявила руководитель НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо.
По словам собеседницы агентства, организация помогает семьям более чем 300 пропавших на Украине наемников искать информацию об их судьбе. Она сообщила, что в ответ на один из запросов пришло подтверждение о нахождении одного из пропавших в российском плену.
Мендиганьо не уточнила, гражданином какой страны является этот человек, а также не привела других подробностей о его состоянии или месте содержания.
Ранее президент Густаво Петро заявлял, что около семи тысяч колумбийцев участвуют в боевых действиях на Украине. Он подчеркивал, что Колумбия не должна становиться «экспортером смерти».
В марте власти Колумбии ратифицировали законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Решение было принято на фоне массового участия граждан страны в конфликте на стороне ВСУ.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники используются Киевом в боевых действиях, а российские военные продолжают наносить удары по местам их размещения на территории Украины.
