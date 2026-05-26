В России ратифицировали протокол, прекращающий действие соглашения о помощи беженцам и переселенцам

Владимир Путин утвердил закон о ратификации протокола, которым прекращается действие соглашения 1993 года о поддержке беженцев и вынужденных переселенцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте документа указывается, что соглашение утратило актуальность и фактически не действует.
Уточняется, что основные положения соглашения, разъясняющие понятия «беженец» и «вынужденный переселенец», соответствуют определениям в законодательстве России.
На основе российского законодательства для указанных категорий лиц на территории РФ предусмотрены экономические, социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов.
Протокол был подписан на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года руководителями стран СНГ-участниц соглашения. Согласно пояснительной записке, российское законодательство уже в действующей редакции самостоятельно предоставляет беженцам и вынужденным переселенцам экономические, социальные и правовые гарантии.
На днях президент РФ подписал ряд важных законов.
Так, в России участники спецоперации смогут избавиться от кредитных долгов, взятых до оформления контракта с МО. Норма распространяется на военнослужащих, начавших службу не раньше 1 мая 2026 года с контрактом от года и более, а также на их супругов.
Путин также подписал закон, который позволяет одному из родителей или одному из детей раненого бойца взять отпуск одновременно с отпуском самого военнослужащего. Согласно норме, такой отпуск может длиться столько же, сколько и отпуск военнослужащего. При этом часть отпуска, которая превышает продолжительность ежегодного отпуска этих лиц по их основной работе, предоставляется без оплаты.
Кроме этого, Вооруженные силы РФ могут быть привлечены для помощи гражданам, арестованным по решению иностранных судов без участия РФ. Речь о случаях, когда постановление об аресте принято либо судом другого государства без привлечения России, либо международным судом, чья компетенция не основана на соглашении с РФ или на резолюции СБ ООН.