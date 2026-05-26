Слабость США: раскрыты детали сделки Вашингтона и Тегерана

Проект соглашения между США и Ираном, по данным американских СМИ, готов на 95%. Стороны продолжают обсуждать детали по ядерной программе и Ормузскому проливу.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, как на самом деле развивается ситуация на Ближнем Востоке.
«Важный момент, что о сделке пишут американские газеты. Иранские газеты по этому поводу говорят, что это не соответствует действительности, что они хотят совсем другого. США выдают желаемое за действительное и, в определённом смысле, вводят всех в заблуждение, потому что Трамп всё время говорит о своих победах. Он всё время всем рассказывает, что он всего добился и он на пороге, так сказать, разрешения конфликта, и, фактически, Иран уже со всем согласится», — отметил он.
По мнению эксперта, Тегеран не планирует слушать Вашингтон.
«Иран почувствовал слабость США и что Трамп хочет красиво выйти из этого конфликта. Думаю, Тегеран не собирается слушать США. Здесь идёт скрытая игра. Трамп говорит, что он откроет Ормузский пролив, но складывается впечатление, что он как раз хотел бы сам его контролировать. Иран уже, так сказать, почувствовал вкус этого контроля над Ормузским проливом, и он вряд ли будет отказываться от этого», — сказал политолог.
Перенджиев выдвинул гипотезу, что сделка не состоится, а осенью последует новая эскалация.
"Объявленная победная сделка со стороны США, скорее всего, не состоится, хотя, конечно, Трампу очень хочется преподнести её Конгрессу и объявить о том, что он все вопросы порешал. Но вдруг, думаю, выяснится, что Иран ничего выполнять, по сути, не собирается. Более того, он ещё снова может вернуться к своей формуле. Думаю, Тегеран может её снова выдвинуть при обострении: что американцам надо убираться с Ближнего Востока, убирать свои ближневосточные базы.
Наверное, всё придёт к новому конфликту между США и Ираном. Правда, этот конфликт, скорее всего, произойдёт уже чуть позже, к осени. Нынешнюю ситуацию можно оценить как затишье перед бурей. Лето пройдёт в суматохе, а осенью опять начнутся боевые действия. Думаю, что там могут подтянуть Европу, чтобы она тоже участвовала в агрессии против Ирана и стала некой прокси‑силой. У Тегерана тоже есть свои союзники.
Сейчас Иран восстанавливает свои силы, производство восстанавливает. Иранские вооружённые силы усиленно тренируются, готовятся к десанту. Тегеран готов к долговременной войне", — объяснил свою позицию политолог.