Главы парламентов Казахстана и Китая обсудили сотрудничество в сфере ИИ и инвестиций

АСТАНА, 26 мая — Sputnik. Спикер мажилиса Ерлан Кошанов провел встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщили в пресс-службе палаты.
Кошанов выразил соболезнования китайскому коллеге и всему китайскому народу в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По словам председателя палаты казахстанского парламента, визит имеет историческое значение.
Китай, подчеркнул Кошанов, является ближайшим соседом и важным партнером Казахстана, а парламенты Казахстана и Китая прилагают все усилия для развития надежного партнерства по траектории, заданной лидерами обеих стран.
Рассказывая о законотворческой работе, Ерлан Кошанов акцентировал внимание гостей на том, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
Стороны также обсудили широкий круг вопросов, касающийся законодательной поддержки сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, торговли, логистики и культурно-гуманитарных отношений.