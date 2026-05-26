Доцент Щербаченко: молодые люди часто становятся мишенью мошенников

Мошенники часто нацелены на молодых людей — они активно пользуются соцсетями, мессенджерами, маркетплейсами и сервисами поиска работы, где злоумышленники маскируются под работодателей, сотрудников вузов, покупателей, инвесторов или знакомых. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
«Мошеннические схемы меняются быстро, но приёмы остаются прежними: спешка, давление, обещание лёгких денег и просьба “никому не говорить”, — отметил специалист.
Он перечислил ряд самых частых схем, одна из которых — «подработка» переводами.
«Просят принять деньги на карту и перевести дальше за процент. На деле это может быть участие в преступной схеме», — пояснил эксперт.
Также распространены фальшивые вакансии и стипендии, где обещают работу или грант, но сначала требуют оплатить оформление, обучение, страховку или проверку анкеты, продолжил он.
Следующая схема — псевдоинвестиции и криптопроекты.
«Гарантируют быстрый доход, показывают “успешные” скриншоты и иногда просят установить программу удалённого доступа», — рассказал Щербаченко.
Кроме того, опасна и оплата по ссылке.
«На маркетплейсах присылают ссылку для доставки или подтверждения сделки. Часто это фишинговый сайт для кражи данных карты», — объяснил специалист.
По его словам, подозрительна также просьба денег от «знакомого».
«Сообщение “срочно переведи, завтра верну” может прийти от мошенника, взломавшего аккаунт друга», — подчеркнул он.
Насторожить должны такие формулировки, как «предложение ограничено», «только сегодня», «никому не говорите», «нужно просто принять перевод», «для оформления необходимо заполнить форму», «для регистрация необходимо заплатить за обучение», а также необходимость предоплаты за работу, грант или доставку, оплата на личную карту и обещание гарантированного дохода без риска, поделился эксперт.
Среди основных правил безопасности — пауза перед любым переводом, оплата только через официальные сайты и приложения, проверка личности человека, если он просит деньги.
Также собеседник RT посоветовал не платить за трудоустройство, стипендии и оформление документов и не использовать свой счёт для чужих переводов.
«Если деньги уже переведены мошенникам, сразу свяжитесь с банком по официальному номеру, заблокируйте карту, сохраните переписку и обратитесь в правоохранительные органы», — заключил Щербаченко.
Ранее киберэксперт объяснил, какие данные нельзя публиковать в интернете.