Расчет РСЗО «Севера» уничтожил позиции и живую силу ВСУ в Сумской области

КУРСК, 26 мая — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Север» уничтожил в Сумской области огневые позиции, а также более 15 военных ВСУ, снизив тем самым активность противника, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным «Рыбак».
«В ходе воздушной разведки противник демаскировал себя, проводя ротацию, проводя маскировку своей позиции. Координаты цели были оперативно переданы на командный пункт. После чего было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью РСЗО», — рассказал агентству «Рыбак».
Он добавил, что в течение нескольких минут боевая машина «Град» была наведена, затем был произведен пристрелочный выстрел, а после корректировки был произведен залп.
«Для точного поражения цели стрельбу корректировал расчет воздушной разведки. В результате нанесенного поражения было уничтожено более 15 военнослужащих ВСУ, огневые позиции и снижена активность противника на данном участке», — отметил боец.