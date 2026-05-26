БПЛА «Севера» уничтожили броневик ВСУ «Козак» на Сумском направлении

РИА Новости: БПЛА ВС РФ уничтожили броневик ВСУ «Козак» на Сумском направлении.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 26 мая — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили на Сумском направлении боевую бронированную машину украинского производства «Козак», которую ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным «Седой».

«В ходе боевого дежурства в тыловой зоне противника в Сумской области расчетом FPV-дрона была обнаружена хорошо замаскированная боевая бронированная машина “Козак” украинского производства», — рассказал агентству «Седой».

Он утонил, что данный бронеавтомобиль ВСУ использовался для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава.

«Цель была повреждена первым дроном, координаты местонахождения ББМ были оперативно переданы на командный пункт, после чего на цель были направлены еще несколько ударных FPV-дронов. В результате слаженных действий бронеавтомобиль ВСУ был полностью уничтожен», — добавил боец.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше