Будрис объяснил слова о возможной атаке на Калининград

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что призывы к возможным действиям НАТО против Калининградской области должны продемонстрировать решительность стран Балтии. Об этом он рассказал в интервью литовскому вещателю LRT.

По словам министра, Литва и другие прибалтийские государства намерены показать союзникам готовность самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Будрис отметил, что речь идет не только о защите собственной территории, но и о демонстрации возможностей НАТО в регионе.

Министр заявил, что проблема заключается не в Сувалкском коридоре, а в военном потенциале Калининграда. Он подчеркнул, что страны Балтии должны транслировать уверенность западным партнерам и избегать «кошмарных сценариев» в оценке ситуации.

Будрис также отметил, что ключевой задачей остается сдерживание. По его словам, именно такая политика, с точки зрения Вильнюса, позволяет сохранять мир и предотвращать дальнейшую эскалацию.

Ранее в странах Балтии и НАТО неоднократно обсуждались вопросы укрепления восточного фланга альянса, включая наращивание военного присутствия и усиление систем безопасности вблизи российских границ.

