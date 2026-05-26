Будрис объяснил слова о возможной атаке на Калининград

По словам министра, Литва и другие прибалтийские государства намерены показать союзникам готовность самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Будрис отметил, что речь идет не только о защите собственной территории, но и о демонстрации возможностей НАТО в регионе.
Министр заявил, что проблема заключается не в Сувалкском коридоре, а в военном потенциале Калининграда. Он подчеркнул, что страны Балтии должны транслировать уверенность западным партнерам и избегать «кошмарных сценариев» в оценке ситуации.
Будрис также отметил, что ключевой задачей остается сдерживание. По его словам, именно такая политика, с точки зрения Вильнюса, позволяет сохранять мир и предотвращать дальнейшую эскалацию.
Ранее в странах Балтии и НАТО неоднократно обсуждались вопросы укрепления восточного фланга альянса, включая наращивание военного присутствия и усиление систем безопасности вблизи российских границ.
