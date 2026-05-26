Небольшие магазины «у дома» нарушают ограничения на продажу алкоголя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О соблюдении запрета на продажу алкоголя после 21:00 в жилых домах доложили губернатору края Михаилу Котюкову.
Напомним, что с 1 марта 2026 года в Красноярском крае в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, запрещено продавать алкоголь после 21:00. Одним из поводов для этого стали многочисленные жалобы жителей на шум и беспорядки по ночам из-за незаконной продажи спиртных напитков. На заседании президиума Правительства края главе региона представили первые итоги действия нового закона.
«Ограничения введены по просьбам самих жителей, которые жаловались на так называемые “наливайки”. Мы преследовали цель исключить шаговую доступность алкоголя поздно вечером и рано утром, поэтому в зону ограничений попали только объекты, находящиеся внутри жилых домов. В идеале таких объектов в жилых домах вообще не должно быть — ни сетевых, ни других», — сказал Михаил Котюков.
Губернатору доложили, что сетевые магазины новые требования соблюдают строго. Нарушения фиксируются в небольших точках «у дома» и разливных магазинах, которые часто работают без лицензии. По итогам контрольно-надзорных мероприятий возбуждены десятки административных дел.
Шаговая доступность алкоголя снизилась, это сократило число спонтанных покупок, время употребления спиртного и количество конфликтов жителей в нетрезвом состоянии во дворах многоквартирных домов. За два месяца действия ограничений продажи оказались на 1% ниже, чем год назад.
Михаил Котюков поручил министерству здравоохранения оценить медицинскую эффективность новых правил продажи алкоголя и поставил задачу профильным ведомствам проработать дальнейшие шаги по совершенствованию регулирования в этой сфере, в том числе активизировать взаимодействие с органами полиции для оперативного пресечения нарушений.
Напомним, что сейчас в крае действует запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 10:00 в магазинах внутри многоквартирных домов. Полный запрет розничной продажи (кроме предприятий общепита) введён 1 июня и 1 сентября.