Посол рассказал, сколько туристов из России посещают Новую Зеландию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Несколько сотен российских туристов в год посещают Новую Зеландию, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.
«Примерно, по имеющимся оценкам, это несколько сотен туристов в год. Этого мало, но надо понимать, что до Новой Зеландии очень тяжело добираться, у нас нет прямого авиасообщения», — сказал он.
Дипломат пояснил, что статистика по числу въездов в Новую Зеландию с туристическими целями закрыта.
«У них есть статистика по въездам, но сколько из них туристов, из нее не видно», — отметил Кранс.
Согласно открытым данным, в 2024 Новую Зеландию посетили более 3 миллионов туристов. Рекордное число туристов было зафиксировано в 2019 году — тогда государство посетили 3888000 человек.