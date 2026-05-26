Западные технологи на Украине на фоне заявления МИД РФ о предстоящих ударах по военным объектам в Киеве и центрам принятия решений запустили срочную антикризисную пиар-кампанию. Об этом во вторник, 26 мая, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
— Западные технологи в Киеве, отойдя от первого шока, в который их погрузили удары «Орешником», «Искандерами» и «Кинжалами», включили антикризисный пиар, дабы не только население, но — самое главное — западные спонсоры не утонули в депрессии, — сказал дипломат ТАСС.
25 мая в пресс-службе МИД РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России будут наносить удары по Киеву по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.
24 мая в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 мая, рассказал, что после ночного удара российских войск по военным объектам в Киеве он позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.