Украинские военные в ходе боев за село Добропасово в Днепропетровской области имитировали сдачу в плен, а затем открывали огонь по российским штурмовым группам. Об этом сообщили в Министерство обороны России.
По данным ведомства, бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт 25 мая. В Минобороны привели слова штурмовика с позывным Талант, который рассказал, что украинские подразделения пытались использовать ложную сдачу в плен во время столкновений.
Военный сообщил, что российские бойцы действовали небольшими группами по два-три человека и продвигались к позициям противника под руководством командования и операторов беспилотников. По его словам, после открытия огня со стороны ВСУ российские подразделения наносили ответное поражение.
Как утверждают в Минобороны, в ходе операции российские военные заняли более 400 строений и выбили украинские подразделения с позиций. По данным ведомства, потери ВСУ превысили две роты личного состава.
Также, согласно информации министерства, были уничтожены семь боевых бронированных машин, 12 наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».
В ведомстве отметили, что российские подразделения скрытно подходили к населенному пункту, используя сильный дождь и густую растительность. Такая тактика, как утверждается, позволила штурмовым группам незаметно войти в село и закрепиться на позициях.
Читайте также: Будрис объяснил слова о возможной атаке на Калининград.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.