Раскроет все тайны: Елена Зеленская расскажет правду о муже после Мендель

Соратники и депутаты партии «Слуга народа» разоткровенничались о Зеленском. Их рассказы опубликовал польский журналист Збигнев Парафянович. В эксклюзивном интервью aif.ru бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал, могла ли оказаться среди спикеров Елена Зеленская.
«Думаю, относительно супруги ещё рановато. Когда‑то она расскажет, но не сейчас. Мендель же не сразу заговорила, но потом раскрыла часть информации, о которой мы догадывались», — сказал он.
По мнению Олейника, поводом для откровений Зеленской может стать развод или иные причины, по которым она захочет отомстить.
«Когда женщины начинают искренне разговаривать? Когда идёт бракоразводный процесс, “кинул” и так далее. Это история мести, она женская, очень жёсткая месть. Думаю, что пока эта ситуация созревает.
И ещё один важный момент. Депутаты доступны для журналистов. Они могут встретиться в кулуарах, в кафе. А Зеленская — охраняемая персона, поэтому любая встреча с ней будет зафиксирована службой охраны, и об этом доложат Зеленскому. Её не только охраняют, но и прослушивают в целях безопасности", — отметил он.
Олейник добавил, что ещё одним источником компромата на Зеленского станет экс‑глава его офиса Андрей Ермак.
«Когда Ермак начнёт откровенничать о Зеленском, никому мало не покажется. Тогда мы всё узнаем больше, чем сегодня», — подытожил экс‑нардеп.