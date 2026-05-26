Папа римский извинился за роль Ватикана в легитимизации рабства

Папа римский Лев XIV впервые в истории папства принес извинения за роль Святого Престола в легитимизации рабства. В выпущенной 25 мая папской энциклике Magnifica Humanitas («Великолепное человечество») он назвал действия Ватикана «раной в христианской памяти, от которой нельзя отстраниться», сообщает Associated Press.

Предыдущие папы лишь приносили извинения за участие христиан в трансатлантической работорговле. При этом ни один папа «никогда публично не признавал, и уж тем более не извинялся», за роль, которую сыграл Ватикан в предоставлении европейским монархам явной власти порабощать и подчинять себе «неверных».

В 1452 году папа Николай V издал папскую буллу Dum Diversas, которая давала португальскому королю и его преемникам право «вторгаться, завоевывать, воевать и порабощать» и захватывать все владения, включая земли «сарацинов, язычников, других неверных и врагов имени Христова», где бы то ни было. Булла также дала португальцам разрешение «обрекать их на вечное рабство». Позднее Николай V выпустил «доктрину открытия», которая легитимизировала захват земель в Африке и Америке в колониальную эпоху. Доктрина затем подтверждалась папой Калликстом III в 1456 году, папой Сикстом IV в 1481 году и папой Львом X в 1514 году.

Действующий понтифик заявляет, что по сегодняшним меркам невозможно судить о моральности принятых ранее решений. «Однако мы не можем отрицать или преуменьшать ту задержку, с которой и общество, и церковь осудили бедствие рабства», — добавил он.

Вопрос работорговли Лев XIV поднял в контексте того, что он назвал новыми формами рабства и колониализма, которые подпитывает цифровая революция. В своей энциклике он призвал уделять больше внимания этическим вопросам в сфере ИИ. Для этого, по его мнению, необходимы «независимый надзор, информирование пользователей и политическая система, готовая брать на себя ответственность».

Ватикан: самое маленькое государство мира с далеко не самым маленьким значением
Ватикан — уникальное государство в центре Европы и духовный центр католического мира. Несмотря на крошечную территорию, он играет огромную роль в международной политике, культуре и религии. В этом материале разбираем, где находится Ватикан, как он устроен, кому принадлежит и почему имеет такое значение.
