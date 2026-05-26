Папа римский извинился за роль Ватикана в легитимизации рабства

В 1452 году папа Николай V издал папскую буллу Dum Diversas, которая давала португальскому королю и его преемникам право «вторгаться, завоевывать, воевать и порабощать» и захватывать все владения, включая земли «сарацинов, язычников, других неверных и врагов имени Христова», где бы то ни было. Булла также дала португальцам разрешение «обрекать их на вечное рабство». Позднее Николай V выпустил «доктрину открытия», которая легитимизировала захват земель в Африке и Америке в колониальную эпоху. Доктрина затем подтверждалась папой Калликстом III в 1456 году, папой Сикстом IV в 1481 году и папой Львом X в 1514 году.