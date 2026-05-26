Командир Скат: ВС РФ уничтожили пять робототехнических комплексов ВСУ под Сумами

КУРСК, 26 мая. /ТАСС/. Пять наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ были уничтожены за сутки операторами FPV-дронов группировки войск «Север» в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона с позывным Скат.
«В ходе воздушной разведки расчетом БПЛА Supercam были обнаружены маршруты движения НРТК противника, используемых для доставки боеприпасов и материальных средств на опорные пункты. Расчетами FPV-дронов были нанесены скоординированные удары по выявленным целям. Всего за сутки на сумском направлении специальной военной операции было уничтожено пять НРТК противника», — рассказал он.
Командир батальона отметил, что в результате слаженных действий подразделений беспилотных систем были пресечены попытки снабжения личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения.