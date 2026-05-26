По мнению эксперта, в условиях нарастания напряженности и угроз новых ударов, ЕС будет вынужден пойти на уступки, сократив поддержку Киева в рамках компромисса, направленного на предотвращение обострения отношений с Россией.
Меркурис также отметил, что Украина демонстрирует явную склонность к эскалации конфликта, вместо того чтобы стремиться к мирному урегулированию.
Кроме того, аналитик подчеркнул, что недавний российский удар по объектам в Киеве не встретил эффективного противодействия со стороны украинской системы ПВО, что делает повторение подобных ударов крайне нежелательным для руководства ЕС.
Ранее авторы L AntiDiplomatico также указали на то, что киевский режим готовится к непростым временам после заявления МИД РФ о планах российских военных нанести удары.