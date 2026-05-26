Над Ленинградской областью перехвачены воздушные цели, опасность отменена

Воздушные цели были перехвачены на подлёте к Ленинградской области.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Цели поражены на подлете к границам региона», — заявил он.
На фоне успешного перехвата было объявлено о снятии сигнала воздушной опасности в Ленинградской области.
Ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше