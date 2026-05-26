Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.
Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, Законодательное Собрание и на выборах в органы местного самоуправления, могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели.
«Годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательство, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.
Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая 2026 года, регистрация выборщиков продлится до 29 мая. На данный момент по данным федерального организационного комитета в качестве выборщиков в Красноярском крае зарегистрировалось более 240 тысяч жителей края. По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на предстоящие выборы. Те, у кого возникают сложности с регистрацией, могут получить помощь волонтеров в штабе общественной поддержки «Единой России» (Ленина, 102) и местных отделениях партии в муниципальных образованиях региона.
«Всего от кандидатов на разные уровни выборов поступило 403 заявления, из них на выборы в Законодательное собрание края по одномандатным, двухмандатным округам и региональным группам краевого списка — 338 заявлений, а также 43 заявления от кандидатов на выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам и по списку. Самая высокая конкуренция развернулась на предварительном голосовании по выборам в краевой парламент, конкурс составил 6 человек на место», — рассказал начальник отдела правовой работы Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Зверев.
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.
