Туристическая отрасль Кипра с нетерпением ожидает восстановления отношений с Россией и полноценного авиасообщения.
Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Никосии Мурат Зязиков.
По его словам, кипрская сторона отлично понимает, что нормализации отношений ждут не только предприниматели, но и российская диаспора на острове, а также большинство жителей страны.
Он подчеркнул, что общественные настроения на Кипре нацелены на укрепление дружбы между народами. Их объединяют единые ценности, общие страницы истории и понимание необходимости преодоления кризиса в отношениях между Брюсселем и Москвой.
Посол также отметил, что российские туристы всегда формировали атмосферу дружбы, щедрости и доброжелательности на курортах острова.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва слышала заявления из Европы, в том числе от финского президента Александра Стубба, о том, что с русскими нужно говорить, Россия готова.